مصطفى بكري: انتهيت من إجراءات الترشح لانتخابات النواب

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنّه انتهى من الكشف الطبي والإجراءات المطلوبة استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب الجديدة، ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبا، تخوض الانتخابات في الأربع قطاعات على مستوى الجمهورية.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد انسحاب حزب الوفد، أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية، العدل، المؤتمر، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.