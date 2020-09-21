نجيب ساويرس: حاسس بملل ونفسي مسدودة عن الشغل.. ومتابعون: هيتخصملك

اعتاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، كتابة تدوينات ساخرة أحياناً وجادة أحياناً أخرى، عبر صفحته الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وهو ما يقابله آلاف المتابعين بردود متنوعة، وكان آخر تلك التدوينات ما كتبه اليوم عن "شعوره بالملل"، بحسب قوله، وعدم رغبته في العمل.

وقال ساويرس مداعبا عبر صفحته: "مش عارف لية عندي حالة زهق شديدة وحاسس كده بالملل ونفسي مسدودة حتى عن الشغل".

وخلال دقائق قليلة، شهدت التدوينة آلاف التعليقات التي تنوعت بين السخرية والمداعبة، وكان من بينها ما كتبه أحمد المندوه: "ماتغيبش ياعم نجيب عن الشغل لايتخصملك وما تعرفش تكمل الشهر وافتكر الأقساط والجمعيات اللي عليك".

وداعب "محمد" رجل الأعمال في تعليق آخر قائلا: "لو مزنوق في قرشين متقلقلش أخوك سداد احنا لازم نشيل بعض وقت الشدة الإخوات والصحاب لبعضيهم بردو وإلى عليك على الله".

متابعو نجيب ساويرس: معاك فلوس تخليك ماتشتغلش.. اللهم لا حسد

التعليقات لم تتوقف عند "الإيفيه"، فبعضها امتد إلى الحديث عن "الحسد"، فقال إبراهيم: "حقك تحس بالملل من كتر الفلوس اللي معاك، اللهم لا حسد"، وقال دعاء: "هتروح الشغل أو ماتروحش الشغل، الـATM هيفضل شغال ومابيخلصش، لو بتخاف من الحسد أمسك الخشب".

ويخرج المهندس نجيب ساويرس من الحين للآخر بتغريداته التي تلاقي تفاعلا كبيرا بين رواد تويتر، ومن ضمن التغريدات الطريفة التي شارك بها ساويرس في الفترة الماضية، حديثه مسابقة "أقوى تويت"، قائلاً: "ممكن نعمل مسابقة اقوى تويت ونعمل حساب بنكي وكل واحد يدفع جنية علشان يشترك وبعدين انا أدفع اد كا اللي دفع ونعمل تلات جوايز لاحسن تلات تويتات، بس حد غيري يوضب الموضوع ونعمل لجنة حكام محترمة تختار ، بس زي ما قلت حد من بتوع الـIT مش انا".

وفي موقف قال أحد الأشخاص مخاطباً ساويرس قائلا:" انا حلمت ان عمرو أديب عامل حلقة بعنوان نفسك في ايه عملت مداخلة وقولت نفسي نجيب ساويرس يديني مليون جنية وسبحان الله نجيب ساويرس عمل مداخلة وقالي تعالى خد المليون جنية".

ليأتي الرد من نجيب ساويرس مداعباً: "نام تاني" .

وفي وقت سابق، نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، عبر صفحته، قائلًا: "الدكتور يوسف والي رحمه الله خدم بلده بأمانة وتفاني، وكان جزائه في النهاية اتهامات ظالمة وباطلة وحتى لو أخطأ لم يستفد من منصبه بأي شكل".

وقال ساويرس: "عرفته كإنسان خير وحنون وأحببته جدًا كما أحبني كـ ناصح أمين، الله يرحمه ويحسن إليه، خالص تعزياتي للأسرة الكريمة".