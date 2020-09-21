في تأبين محمود رضا.. نجوم تغيبوا وآخرون حرصوا على الحضور

أقيمت احتفالية فنية كبرى احتفاءً باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا، أمس، وجاء الحفل بتنظيم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلا عن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل تأبين وتخليد اسم الفنان الراحل محمود رضا، وكان على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكان من ضمن حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين من ضمنهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، لبلبة، مجدي صبحي، والكاتب الصحفي محمود معروف، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الكاتب مدحت العدل وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

كما تغيب عدد من النجوم عن الحفل والذين قد شاركوا في عدد من الأعمال الفنية مع الفنان الراحل محمود رضا، وجاء على رأس المتغيبين ابنة الفنان الراحل الفنانة شيرين فهمي، كما تغيبت الفنانة فريدة فهمي والتي تعد من أهم الراقصات في فرقة رضا عن الحضور، كما تغيب كل من الفنانة هناء الشوربجي والفنانة عايدة رياض.

وخلال حفل التأبين قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن تكريم الوطن لمبدعيه يبقى شكلا للعرفان بالجميل ودليلا على الإيمان بدورهم في تطوير وتنمية الوجدان الجمعي، متابعةً: "إننا اليوم نحتفى باسم الفنان الراحل محمود رضا أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية التى أمست منذ لحظة ميلادها حارسا للتراث وسفيرا للفن المصري في العالم".

وأضافت أن محمود رضا كتب اسمه بحروف من نور في سجلات تاريخ الفنون وبات أسطورة خالدة تتناقل الأجيال تفاصيل نجاحها، مشيرة إلى تصميماته العبقرية وأدائه الحركي المميز حيث نجح في التعبير بصدق عن الروح والهوية المصرية التي يفخر بها الجميع مستلهما إبداعاته من العادات والتقاليد الأصيلة لشعب مصر في جميع أنحاء وربوع الوطن.

وشارك المطرب محمد الحلو في الحفل، الذي أعرب الفنان محمد الحلو عن سعادته لحضور حفل تأبين الراحل محمود الحلو، وقال إنه يعتبره هرم من أهرام مصر.

وتابع خلال حديثه، لـ"الوطن"، أنه تربى في بيت علي رضا في مصر الجديدة ومدين لعائلة رضا كلها لأنهم أصحاب فضل كبير عليه في بداياته الفنية.

يذكر أن الحفل جاء برؤية وإخراج عادل عبده، بمصاحبة أوركسترا الفرقة بقيادة المايسترو هشام نبوي، مدير الفرقة الدكتور محمود صلاح، ديكور محمد الغرباوى، مادة فيلمية وإخراج الفيلم ضياء داود، فيديو مابينج رضا صلاح، إشراف فنى وليد طموم وإيناس عبدالعزيز، مخرج منفذ وليد طه وهانى عبدالهادى، مساعد مخرج محمد كامل الشيمي.