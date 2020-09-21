"ديلر" بعد سقوطه في كمين بالمطرية: كنت رايح أسلم شغل وماعرفتش أهرب

"كنت رايح أسلم شغل، بس فجأة لقيت نفسي في كمين، وماعرفتش أهرب".. بهذه الكلمات اعترف ديلر مخدرات في المطرية بتفاصيل جريمته بعد القبض عليه في كمين أمني.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات، وتحفظت على المضبوطات، وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لبيان فاعلية المادة المخدرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط كمية من مخدر الاستروكس، زنة 600 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك بحوزة عامل مقيم بالقليوبية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل إلى النيابة العامة التى كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

وأفادت التحريات بأن المتهم يمارس نشاط تجارة المخدرات، وأنه يقوم بتوزيع المخدرات على زبائنه في المنطقة.