توافد شباب التنسيقية والنائبات.. أبرز ملامح اليوم الثاني لمجلس الشيوخ

حرص عدد من شباب تنسيقية الأحزاب والذين فازوا بعضوية مجلس الشيوخ، على الوجود اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه لجان الاستقبال بمجلس الشيوخ، حضورا ضعيفا من الأعضاء الجدد، بالمقارنة بـأمس الأحد والذى شهد حضورا مكثفا من الأعضاء الجدد.

وحرص النواب الذين توافدوا اليوم على مقر البهو الفرعونى على التقاط الصور التذكارية مع كل من المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النياببة والمستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

كما شهدت اللجان حضور عدد من نائبات مجلس الشيوخ، اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية.. ومن اللافت للنظر أن غالبية النائبات حرصن على ارتداء بدل سوداء اللون.

ويشار إلى أن إجمالى أعضاء مجلس الشيوخ هو 300 عضو، من بينهم 200 عضو منتخب بنظامي الفردى والقائمة على مستوى الجمهورية، بينما ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ استقبلت منذ أمس، 141 نائباً كانوا قد استخرجوا كارنيهات العضوية، فيما واصلت الأمانة العامة اليوم، استخراج باقى الكارنيهات للأعضاء الجدد.