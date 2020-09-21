إجراء 32 فحصا إكلينيكيا وعملية استئصال ورم بالثدي بمستشفى ههيا

قام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفي ههيا المركزي، بإجراء 4 عمليات جراحية لاستئصال أورام بالثدي، لسيدات مترددات علي مركز الإحالة بالمستشفى.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بعد عمل الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ومنها أشعة "الماموجرام" علي الثدي، وتم استئصال الورم من جذوره واتخاذ حدود الأمان له، والحالات جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي.

كما قام الفريق الطبي بمستشفي فاقوس النموذجي بتقديم الخدمة الطبية للسيدات بمبادرة صحة المرأة، بعمل فحص إكلينيكي متقدم وأشعة سونار لعدد ٢٨ سيدة، بعد إحالتهن من العيادات الطبية للمبادرة بمختلف أنحاء المحافظة، لتلقي العلاج بالمستشفي ضمن خطة العمل بالمبادرة الرئاسية، وتم سحب عينة من الثدي لهن بعد الفحص الإكلينيكي، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات.

وأوضح "مسعود" أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر 18 عاما فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة "من 18: 25 عاما، ومن 25 : 35 عاما، وأكثر من 35 عاما ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من السيدات "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار إلى أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التشديد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بارتداء الكمامات، حرصاً علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومقدماً الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل بأماكن الفحص والمستشفيات علي الجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المرأة المصرية.