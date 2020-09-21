الطرق والكبارى: تطهير وصيانة مخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء

واصلت هيئة الطرق والكباري استعداداتها النهائية لموسم الشتاء وتساقط السيول، من حيث الانتهاء من صيانة جميع مخرات السيول بالطرق الرئيسية، إضافة إلى الدفع بمعدات لمواجهة أي أمطار أو سيول متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث زحام، كما سيجرى إنشاء غرفة طوارئ متصلة بالأقاليم للتدخل السريع.

رئيس الطرق والكبارى: الدفع بالمعدات اللازمة لمواجهة أي أمطار أو سيول قد تحدث في أي وقت

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أنه تم صيانة وتطهير العديد من مخرات السيول بالطرق الرئيسية فى العديد من المحافظات، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي، لتحديد مواقع لتمركز سيارات شفط المياه من الشوارع، لتكون على مقربة من النقاط الساخنة معتادة الغرق في العديد من المدن الساحلية بالمحافظات والمناطق التي تتعرض للسيول وسقوط الأمطار بغزارة خلال الشتاء.

وقال "مصطفى"، لـ"الوطن"، إن الهيئة اتخذت الإجراءات الاحترازية الكاملة لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار، مشيرا إلى أنه سيجرى الدفع بالمعدات اللازمة لمواجهة أي أمطار أو سيول قد تحدث في أي وقت، منوها بأنه ستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهيئة متصلة بالمحافظات، للتأكد من عدم وجود معوقات لحركة الطرق.

مصطفى: إعادة صيانة مخرات السيول بالطرق الرئيسية تجرى قبل قدوم فصل الشتاء بنحو 3 أشهر

وأشار "مصطفى"، إلى أن إعادة صيانة مخرات السيول بالطرق الرئيسية تجرى قبل قدوم فصل الشتاء بنحو 3 أشهر، موضحا أن الهيئة اتخذت إجراءاتها اللازمة للتعامل مع الأمطار أو السيول التى قد تغلق الطرق، وإعادة فتحها سريعاً، مضيفا أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الهيئة وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول، مع اقتراب موسم سقوط الأمطار، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة، وتجربة خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة خلال الأيام المقبلة.

رئيس الطرق والكباري: لدينا سيناريوهات بديلة حال حدوث سيول ونعمل على تجهيز معدات بديلة

وأضاف أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ؛ لمراجعة تطهير مخرات السيول، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات، وتوفير سيارات شفط المياه من الشوارع، كذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، لافتا إلى أن غرفة العمليات ستعمل على مدار 24 ساعة يوميا خلال الشتاء، وأن الهيئة لديها سيناريوهات بديلة حال حدوث سيول، مع تجهيز معدات بديلة؛ لمواجهة السيول في أي وقت خاصة في محافظات المدن الساحلية والمدن التي تتعرض للسيول.