القليوبية: 750 مليون جنيه و135 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن إجمالى طلبات التصالح التي تلقتها الأجهزة المعنية بمختلف مراكز المحافظة، حتى الآن، بلغ 134 ألف و621 طلب تصالح، بينما بلغت جملة متحصلات سداد رسوم جدية التصالح، بواقع 25% من قيمة المخالفة، 749 مليون و957 ألف جنيه.

وأوضح "الهجان" أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح، ليكون ما بين 10 و33%، ويصل إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري، ونشر الخميس الماضى، بالجريدة الرسمية.

بالنسبة للمنطقة (أ)، والتي تضم مدن طوخ وقها وشبين القناطر والخانكة والخصوص، فقد جرى تقسيمها سكني: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 متراً، أصبحت قيمة المتر 105 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل، بما لا يزيد على 20 متراً، أصبحت قيمة المتر 120 جنيهاً، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار، أصبح سعر المتر 180 جنيهاً، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيهاً، والإداري 270 جنيهاً، والصناعي 135 جنيهاً، ودور العبادة 50 جنيهاً، وغيرها 675 جنيهاً.

أما بالنسبة للمنطقة (ب)، وتضم مدن كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، فقد جرى تقسيمها سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل، بما لا يزيد على 14 متراً، أصبحت قيمة المتر 140 جنيهاً، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل، بما لا يزيد على 20 متراً، أصبحت قيمة المتر 160 جنيهاً، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار، أصبح سعر المتر 225 جنيهاً، وبالنسبة للتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيهاً، والإداري 360 جنيهاً، والصناعي 180 جنيهاً، ودور العبادة 50 جنيهاً، وغيرها 900 جنيه.

وفيما يخص المنطقة (ج)، وتضم أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، فقد جرى تقسيمها سكني: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل، فيما لا يزيد على 14 متراً، أصبحت قيمة المتر 175 جنيهاً، والمباني 6 أدوار فأقل، بما لا يزيد على 20 متراً، أصبحت قيمة المتر 200 جنيه، والمباني أكثر من 6 أدوار أصبح سعر المتر 315 جنيه، والتجاري قيمة سعر المتر 900 جنيه، والإداري 450 جنيهاً، والصناعي 225 جنيهاً، ودور العبادة 50 جنيهاً، وغيرها 1125 جنيهاً.

وبالنسبة للعاصمة بنها، فقد جرى تقسيمها سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل، بما لا يزيد على 14 متراً، أصبحت قيمة المتر 210 جنيهات، والمباني 6 أدوار فأقل، بما لا يزيد على 20 متراً، بسعر 240 جنيهاً للمتر، والمباني أكثر من 6 أدوار، سعر المتر 360 جنيهاً، والتجاري سعر المتر 1080 جنيهاً، والإداري 540 جنيهاً، والصناعي 270 جنيهاً، ودور العبادة 50 جنيهاً، وغيرها 1350 جنيهاً.