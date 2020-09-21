ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف على 13835 مواطنا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه في إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

أوضح "آمنة" إنه تم فحص 13835 مواطنا بنطاق المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنةظ بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة، وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إلى إنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقع بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر، لافتا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

مؤكدا إنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.