"الصحة": إضافة الكشف المبكر للمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والسكان، أضافت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لمن هم فوق الأربعين عاما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة)، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وقال مجاهد، لـ"الوطن"، إن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، دشنتها وزارة الصحة في يونيو الماضي؛ لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، نتيجة عزوف بعضهم تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحول الجديد في المبادرة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الجديد هو أن المبادرة لن تقتصر على متابعة أصحاب الأمراض المزمنة، وإنما الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للمواطنين الذين تتخطى أعمارهم الـ40 عاما، لافتا إلى أن الأمراض المزمنة تشمل الضغط والسكر والقلب والكلى.

وأشار مجاهد إلى أن عدد المترددين للكشف عن الأمراض المزمنة خلال يومي الجمعة والسبت بلغوا 217 ألف مواطن، معلنا أن عدد المستهدفين من الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لمن هم فوق الـ 40 عاماً 28 مليون مواطن.

وأوضح مجاهد أن المبادرة يتم تطبيقها من خلال 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية، يمكن معرفة أماكنها من خلال تطبيق "صحة مصر" أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

وبسؤاله عن الأشخاص الأقل عمرا من 40 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن من يعاني من مرض مزمن وأقل من 40 عام، يمكنه التوجه فورا ًإلى المبادرة لمتابعة حالته الصحية وتوفير الأدوية والعلاج الخاصة به ومتابعة حالته سواء من خلال الوحدات والمراكزأو القوافل الطبية.