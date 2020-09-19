جنوب سيناء تخصص 10 مراكز لمبادرة علاج الأمراض المزمنة

أكدت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أن أماكن تقديم الخدمات الصحية لإجراء المسح الطبي الشامل الخاص بأعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، للكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، 10 مراكز على مستوى المحافظة.

وأوضحت مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أن هذه المراكز هي: المركز الطبي بمدينة رأس سدر، والمركز الطبي بمدينة أبوزنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشية بمدينة أبورديس، ومركز طب أسرة وادي فيران، والإدارة الصحية بسانت كاترين، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بالطور، والمركز الطبي الحضري بتوشكى بالطور، والمركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع .

وأطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، بكافة مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة للمدن، وذلك ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واكتشاف الأمراض المزمنة لتسهيل العلاج والشفاء .

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 سنة، وكذلك المواطن في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات "100مليون صحة" بارتفاع نسبة السكر بالدم، وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والحد من مضاعفاتها.