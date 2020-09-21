عرض "أحوال شخصية" على أوبرا ملك الخميس

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إنّ العرض المسرحي "أحوال شخصية" إنتاج الفرقة، يعود للعرض على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس اعتبارا من الخميس المقبل ويستمر لمدة 4 أيام، في تمام الثامنة مساءً، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع.

ومسرحية "أحوال شخصية" تتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن، التي تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة في المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة، وهو منظور جديد يناقشه العرض.

وعرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.

يذكر أنّ مؤلف المسرحية الكاتب ميسرة صلاح الدين، قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنّ العرض المسرحي تدور أحداثه حول حكايات شخصية لـ4 سيدات من خلفيات اجتماعية واقتصادية وفكرية مختلفة، وعلاقتهن بالمجتمع، ويتم من خلال المسرحية عرض قضاياهن من وجهه نظر مغايرة، ومحاولة التقريب للوقائع المعاصرة، وجذور مشكلاتهن التاريخية بعيدا عن القوالب والأنماط الجاهزة لتلك القضايا المطروحة في الإعلام والدراما.