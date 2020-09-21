27 سبتمبر لتسكين الطالبات القدامى بالمدن الجامعية بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
09:41 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
27 سبتمبر لتسكين الطالبات القدامى بالمدن الجامعية بسوهاج
عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً بمجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة مواعيد تسكين الطلاب الجدد والقدامي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير إدارة المدن، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة، عفت حلمي الأمين العام المساعد والدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية وعدد من مديري الإدارات المعنية.
وقال رئيس الجامعة، إن تسكين الطالبات القدامي بالمدن سيبدأ اعتباراً من يوم 27 سبتمبر الجاري، وللطلاب القدامي يوم 4 أكتوبر المقبل، أما بالنسبة لموعد تسكين الطلاب الجدد سيكون بدءاً من الأحد 11 أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن من لهم الأولوية في التسكين هم طلاب الكليات العملية الحاصلين علي تقدير امتياز وجيد جداً من داخل و خارج المحافظة، وطلاب الكليات النظرية المقيمين خارجها والراغبين في السكن.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مصروفات الإقامة والتغذية، حيث تم تحديد مبلغ 300 جنيه للإقامة بالمدن فقط بدون تغذية، ومبلغ 500 جنية للإقامة شاملة التغذية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة في أول شهر للإقامة، مضيفاً أن تكلفة الإقامة للوفود من الخارج ستكون 750 جنيها بدون تغذية، و1500 جنيه بالتغذية.
وأوضح الدكتور صفا محمود، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، والاكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات أول بأول، مضيفاً انه سوف يتم إجراء تحاليل التهاب الكبدي الفيروسى (B-C)، وتحليل أخر للكشف عن متعاطي المخدرات، وذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة طلابها.
وأضافت سامية زايد، أن تكلفة السكن بالجناح المطور للطلاب تبلغ 30 جنيها لليوم الواحد بدون تغذية، وذلك في حالة وجود أماكن خالية، أما لطلاب الدراسات العليا تبلغ 50 جنيها للإقامة دون تغذية، مشيرة إلى أنه ستكون تكلفة الاقامة للوفود 10 جنيهات عن كل ليلة بدون تغذية، مع التزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الحصول على وجباتهم من المطعم.
والجدير بالذكر أنه نظراً لأهمية ودور صندوق التكافل بالجامعة، في تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، فقد تم تحديد يوم 30 نوفمبر القادم ليكون أخر يوم لاستقبال طلبات الراغبين للاستفادة من خدمات الصندوق من أجل مساعدتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.