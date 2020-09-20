رئيس جامعة سوهاج: نستعد لافتتاح المستشفى الجامعي خلال أشهر

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى الجامعي الجديد بمحافظة سوهاج جرى وضع حجر الأساس في زيارة رئيس الوزراء للمحافظة في أكتوبر عام 2018 مع وزير التعليم العالي ومحافظ سوهاج.

وأضاف "عزيز"، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المستشفي الجامعي بسوهاج في أقل من عامين بنسبة أكثر من 95% من المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى مقام على 26 ألف متر مربع وتتكون من 3 أجزاء كبيرة "العيادات الخارجية، العمليات الجراحية والقسم الداخلي داخل المستشفي، والقسم التعليمي والذي يحتوي على مجموعة من القاعات التدريسية والمحاضرات".

وأكد، أنه جرى البدء في تجهيز المعدات الخاصة بالمستشفي سواء الطبي، أو غير الطبي ولدينا أمل كبير أنه في خلال أشهر قليلة سنبدأ في افتتاح المستشفى والتي ستعد نقلة نوعية كبيرة للخدمات الطبية، في كل محافظات الصعيد التي ستسفيد من هذا المشروع الطبي الكبير.