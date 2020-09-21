طقس الغد.. أمطار خفيفة ورياح نشطة والصغرى في القاهرة 23

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد و جنوب سيناء نهاراً.

حالة الرياح غدا

وأضافت الهيئة، أن الرياح معتدلة علي الوجه البحري تنشط أحيانا علي القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال مما يؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (30%) علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

حالة الملاحة البحرية غدا

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية ، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع معتدل من متر ونصف إلي مترين وتكون الرياح شمالية غربية ، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلي مترين وربع .

درجات حرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وأوضح البيان درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مختلف محفاظات الجمهورية، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 34 23

الأسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 30 25

مطروح 29 22

السلوم 28 22

سيوة 32 23

بورسعيد 30 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 25

نخل 35 20

نويبع 37 28

طابا 34 27

كاترين 30 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 28

مرسي علم 37 28

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 22

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 29

إدفو 44 28

ابو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 34 28