طقس اليوم الثلاثاء 22/9/2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس اليوم الثلاثاء، موضحة أنّه سيكون معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة، أنّ الرياح معتدلة على الوجه البحري تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وتكون الرياح مثيرة للرمال، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

وتابعت أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة (30%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع معتدل من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلى مترين وربع المتر.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، متوقع أن يسود اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، حارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية جنوب وشرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في الكويت

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية بدولة الكويت، متوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار، وتكونالرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه لاحقا، خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة نهارا، أما ليلا فمتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية.

وعن حالة البحر، يكون خفيف إلى معتدل الموج، ويكون ارتفاع الموج من 1 - 4 قدم نهارا، أما ليلا فيكون خفيف، ويكون ارتفاع الموج من 1 - 3 أقدام.