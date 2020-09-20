انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الرطوبة اليوم ما زالت مرتفعة، ما أدى لظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أنّ درجة الحرارة بالنسبة للقاهرة 35 درجة مئوية، إلا أنّ ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يزيد الإحساس بارتفاع درجة حرارة الجو.

واستكملت أنّه بداية من الغد سيشهد انخفاض تدريجي، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 34، ومع نهاية الأسبوع ستصل لـ32 درجة مئوية، ويبدأ فصل الخريف رسميًا وجغرافيًا الأربعاء المقبل، على أن تنخفض نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تدريجيًا، ما يعني تحسن الأحوال الجوية.

وتابعت أنّ هناك فرص لسقوط أمطار بداية من اليوم، على السواحل الشمالية للبلاد، إضافة للسواحل الغربية والشرقية، على أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، وهناك فرص لسقوط أمطار أيضًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيرة إلى أنّه أثناء ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصل فيها إلى 23 درجة.

واختتمت إيمان شاكر حديثها، بأنّ درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجة الحرارة العادية نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، على أن تنخفض بداية من الثلاثاء المقبل بنسبة 70%، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة، وشمال الصعيد من 36 لـ37 درجة، في حين أنّ جنوب الصعيد من 43 إلى 44 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة.