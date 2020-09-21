الوطنية للانتخابات تنفي مد فترة تلقي أوراق المرشحين لانتخابات النواب

نفت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، حول مد فترة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لمجلس النواب إلى يوم 29 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف مصدر بالهيئة لـ "الوطن"، اليوم الاثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مهلة معلومة للجميع لتلقي أوراق الترشح والتي بدأت يوم 17 سبتمبر الماضي وتنتهي في الساعة الثانية ظهرًا يوم 26 سبتمبر.

وطالب المصدر وسائل الإعلام بتحري الدقة في المعلومات التي تنقل عن الهيئة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدر عنها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأشاد المصدر بإقبال المواطنين على الترشح في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية وعلى رأسها مباشرة الحقوق السياسية هي محور رئيسي في معركة الوعي.

ولفت إلى أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن من المواطنين المتقدمين للترشح سوى تزاحم في بعض اللجان، مشيدًا بالتزام المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية بالإجراءات الوقائية خلال تسلم أوراق المرشحين بجميع المحافظات.