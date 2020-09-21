مرشح لمجلس النواب يطلق مبادرة للتبرع بأموال الدعاية لمحدودي الدخل

أطلق كريم طلعت السادات المرشح الشاب لمجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء مبادرة تستهدف استغلال الأموال المُخصصة في الدعاية الانتخابية لدعم محدودي الدخل في الدائرة الانتخابية.

وقال كريم طلعت السادات في بيان له: "أطالب السادة المرشحين بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لصالح صندوق خدمي لدعم محدودي الدخل بالدائرة فتلك الأموال قد تخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل أهالي الدائرة، وهو ما سيكون أكثر إفادة من إنفاقها على الدعاية الانتخابية".

وأضاف المرشح عن حزب مستقبل وطن، "لا يخفى على أحد ما يمر به الشعب المصري من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، فهناك قطاع كبير تضرر بشكل كبير خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض العاملين بالقطاع الخاص".

وأوضح أن المبادرة لا تعني تخلي المرشحون عن الدعاية الانتخابية وعقد لقاءات جماهيرية مع الناخبين، وإنما اقتطاع الجزء الأكبر من تلك الأموال وصرفها في أوجه تكون أكثر منفعة للناس، وتابع قائلا "إذا حققت تلك المبادرة النجاح، فمن الممكن أن يتم تعميمها على الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء الجمهورية مما سيعود بالنفع والاستفادة على محدودي الدخل بشكل أكبر ".