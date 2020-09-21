رئيس التحرير

محمود مسلم

مرشح لمجلس النواب يطلق مبادرة للتبرع بأموال الدعاية لمحدودي الدخل

كتب:

إبراهيم الديهي
10:16 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
كريم السادات وسط أنصاره

كريم السادات وسط أنصاره

أطلق كريم طلعت السادات المرشح الشاب لمجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء مبادرة تستهدف استغلال الأموال المُخصصة في الدعاية الانتخابية لدعم محدودي الدخل في الدائرة الانتخابية.

وقال كريم طلعت السادات في بيان له: "أطالب السادة المرشحين بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لصالح صندوق خدمي لدعم محدودي الدخل بالدائرة فتلك الأموال قد تخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل أهالي الدائرة، وهو ما سيكون أكثر إفادة من إنفاقها على الدعاية الانتخابية".

وأضاف المرشح عن حزب مستقبل وطن، "لا يخفى على أحد ما يمر به الشعب المصري من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، فهناك قطاع كبير تضرر بشكل كبير خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض العاملين بالقطاع الخاص".

وأوضح أن المبادرة لا تعني تخلي المرشحون عن الدعاية الانتخابية وعقد لقاءات جماهيرية مع الناخبين، وإنما اقتطاع الجزء الأكبر من تلك الأموال وصرفها في أوجه تكون أكثر منفعة للناس، وتابع قائلا  "إذا حققت تلك المبادرة النجاح، فمن الممكن أن يتم تعميمها على الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء الجمهورية مما سيعود بالنفع والاستفادة على محدودي الدخل بشكل أكبر ". 

اقرأ المزيد:

التنمية المحلية: المنوفية أكثر المحافظات تقدما بطلبات تصالح

غلق مركز علاج طبيعي وقسم الحضانات بمستشفى خاص في المنوفية

محافظ المنوفية يستمع إلى مطالب عدد من ذوي الهمم ويوجه الدعم لهم

"صحة المنوفية" تكشف حقيقة وفاة 6 حالات "كورونا" نتيجة الإهمال

"تعليم المنوفية": هدوء في امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس مصنع حلوان المشروعات الجاري تنفيذها

اتُّهم بادعاء النبوة.. أيمن يوسف يترشح لانتخابات "النواب" في المنوفية

"أمن المنوفية" تنظم مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات الدراسية

نقيب محامي المنوفية بعد ترشحه لـ"النواب": الإصلاح التشريعي هو الأساس

"مياه المنوفية": الانتهاء من إصلاح انفجار مفاجئ بخط مياه في شبين الكوم