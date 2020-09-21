سكرتير عام الجيزة يتابع تلقي طلبات التصالح بمدن ومراكز المحافظة

قام اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، بالمرور والمتابعة على سير العمل بالوحدات المحلية لقرى برنشت بالعياط، وسقارة بالبدرشين، وشبرامنت بأبو النمرس، لمتابعة استقبال المواطنين وتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية وإنهاء إجراءات التصالح بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة.

ووجه السكرتير العام بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين بشأن تقديم الطلبات وإجراءات التصالح.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة، وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، تسهيلا على المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كل العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين، باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

وأشار المحافظ، إلى أن حى الهرم جاء فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به بلغت 1874 طلبا، يتبعه حى الوراق بــ 998 طلبا، وحى العجوزة 766 طلب كما جاء مركز أوسيم الاعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 3174 طلب ومركز ابو النمرس 2665 ومنشأة القناطر 2443 طلب حتى 7 سبتمبر.

واتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بملف التصالح فى مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع مناطق المحافظة، مع إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.