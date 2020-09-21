غدا.. 100 ألف طالب يمتحنون الدور الثاني بالثانوية العامة في لجنة واحدة

تنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 26 سبتمبر، امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، وتستمر حتى يوم 4 أكتوبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة الـ 100 ألف طالب سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني، الذي تناقل البعض أخباره على أنه امتحان دور ثالث بما يخالف حقيقة وطبيعة الامتحان.

لجنة امتحانية واحدة فقط وإقامة مجانية للطلاب

وخصصت وزارة التربية والتعليم، لجنة امتحانية واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 شارع عبدالمنعم رياض، خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقرا لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.

وأشارت الوزارة إلى قيام لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان، موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لحماية الطلاب

وأكدت الوزارة على تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية لحماية الطلاب وتحقيق التباعد سواء فى مقر الإقامة أو فى لجنة الامتحان.

غدا انتهاء اختبارات الطلاب المتقدمين لامتحان مدارس المتفوقين

في سياق متصل، تنتهي غدا الثلاثاء 22 سبتمبر، وزارة التربية والتعليم، من إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين لامتحان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بدلاً من يومى 27-28 سبتمبر 2020 الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، انتهاء الإدارة العامة للبنية التكنولوجية من فحص جميع الشكاوى الواردة من الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وحدثت لهم بعض المشاكل التقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان بصورة كاملة.

وكانت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية، أعلنت عن وجود بريد إلكترونى لتلقي الشكاوى التي حدثت أثناء أداء الامتحان وفحصها والبت في أحقية أداء الامتحان مرة أخرى من عدمه، وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.