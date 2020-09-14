القصة الكاملة لامتحان "الدور الثالث" للثانوية العامة

أنهت وزارة التربية والتعليم الجدل الدائر حول وجود امتحان ثالث لطلاب الثانوية العامة، ونفت تلك الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى عقد امتحان ثالث لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام العديد من التكهنات والتحليلات، التي حملت الإشارة إلى عقد امتحان يشبه "التحسين"، بينما تطرق البعض الأخر الى رغبة الوزارة في عدم رسوب أيا من الطلاب حتى لا يضعهم في مأزق تطبيق نظامين في العام القادم.

وأمام تلك التحليلات التي انتشرت بسرعة البرق وتم تداولها على أنها جزء من الحقيقة، اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020،

وأعلن شوقي أن هذا الامتحان خاص بالطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

وأوضح "حجازي" أن موعد انتهاء قبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، ولن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.