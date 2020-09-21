شركة أمريكية تزعم اعتماد منظف يقضى على كورونا في 10 دقائق

بعد محاولات عديدة، استمرت في البحث عن منظف يستطيع القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي، أعلنت شركة "كلوركس" الأمريكية نجاحها في إنتاج منظف يقتل فيروس كورونا على الأسطح خلال 10 دقائق.

وقالت شركة " كلوركس" المنتجة للمنظف، في بيان صحفي، نقلا عن سكاي نيوز، إنه تم اختبار منظف "pine - sol"، بواسطة مختبر تابع لجهة خارجية، وأظهر أن المطهر يمكن أن يقتل الفيروس في غضون 10 دقائق من استخدامه على الأسطح الصلبة، غير المسامية.

وأكدت شركة "كلوركس" الأمريكية، أن المنظف أصبح يوفر الحماية الكافية للوقاية من الفيروس، ويمكن استخدامه بواسطة اسفنجة نظيفة ومن ثم تمريرها على الأسطح والانتظار لمدة 10 دقائق فقط.

وتعد شركة "كلوركس" أكبر مصنع في العالم لمواد التنظيف، ولدى الشركة 36 منتجاً للحماية ضد الفيروسات.

وحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن"، تقول وكالة حماية البيئة إنه من المهم اتباع التعليمات الموجودة على ملصقات المطهرات، والانتباه إلى المدة التي يجب أن يتم فيها بقاء المنتج على السطح الذي يتم تنظيفه.

ومع ذلك، فهناك حقيقة مهمة يجب ملاحظتها هي أن غسل اليدين بالماء والصابون لا يزال أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.