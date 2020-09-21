لجنة كورونا: الإصابات في مصر بسيطة.. والفيروس لم يختفِ

قالت الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر بسيطة، كما أن معدلات الإصابات "معقولة"، كما أن الفيروس لم يختفِ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "التجارب السريرية تتم تحت إشراف اللجنة العلمية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما تتم تجارب أخرى في المستشفيات الجامعية، وبدأنا جمع معلومات عن الدراسات الإكلينيكية، ومعظمها في طريقها إلى النشر خلال الفترة المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة حتى الأمس.