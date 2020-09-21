مرشح واحد قدم أوراقه لانتخابات النواب بشمال سيناء.. اليوم

أعلنت اللجنة المنعقدة بمحكمة شمال سيناء برئاسة المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء الكلية، تقدم مرشح واحد فقط ليصبح إجمالي عدد المرشحين 13 مرشحا محتملا بالدائرتين الأولى والثانية.

وكان قد تقدم فى اليوم الأول 11 مرشحا، وفي اليوم الثاني مرشح واحد فقط، ولم يتقدم أي مرشح فى اليوم الثالث، إلا أنه فى اليوم الرابع تقدم مرشح واحد فقط فردي.

ويشار ‘لى أن الذين أجروا الكشف الطبى قرابة 50 شخصا، إلا أن غالبية من أجرى الكشف الطبى لم يقدموا أوراقهم الى لجان التقدم فى المحكمة طمعا فى الحصول على مقعد فى القوائم الحزبية.