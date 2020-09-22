أسعار تجميل العروس في ليلة الزفاف والخطوبة.. يصل لـ10 آلاف جنيه

مع عودة الأفراح بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا، تتطلع العروسة للظهور بشكل مثالي في ليلة العمر، وتبدأ رحلة البحث عن فستان الزفاف وخبيرة التجميل.

وترصد "الوطن" استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار التعاقد مع خبيرة التجميل في الزفاف والخطوبة كالتالي:

أسعار باكيدج تجميل العروسة في الزفاف

تبدأ أسعار باكيدج تجميل العروسة في الزفاف من 2500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه.

أسعار باكيدج تجميل العروسة في الخطوبة

تبدأ أسعار باكيدج تجميل العروسة في الخطوبة من 1500 جنيه حتى 8 آلاف جنيه.

أسعار تجميل السواريه

تراوحت أسعار تجميل السواريه من 700 جنيه حتى 3000 جنيه.

وتراوحت أسعار تسريحة شعر العروسة بين 2000 جنيه حتى 4000 جنيه.

وبدأت أسعار لف الطرحة للعروسة 1000 جنيه حتى 1500 جنيه.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت قرارات جديدة، شملت الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق القرار ذاته على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا.

وتمت الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقامة معرض "أهلا بالمدارس".