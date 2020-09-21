"التموين": "أهلا مدارس" يشمل 875 معرضا في 19 محافظة

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن معرض أهلا مدارس، واحد من 875 معرضًا في 19 محافظة، إذ أنه المعرض المركزي في القاهرة، حيث أنه موجود في 790 فرعًا بالمكتبات الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "لدينا أيضًا 40 متنقلًا، ولو لم يكن هناك احتياجًا لهذه المعارض ونحن نستطلع الآراء لما قدمنا هذه المعارض بكثافة".

وتابع: "أتصور أن يكون الإقبال على المعارض أقل من العام الماضي، لا أملك دليلًا على هذا، لكن الموسم الدراسي لن يكون بكامل طاقته، واحتمال أن يكون التعليم في المدرسة كجزء، وعبر الإنترنت في جزء آخر".