فيديو.. عمرو أديب يقلد المقاول الهارب ويسخر من الإخوان: "يا خونة"

سخر الإعلامي عمرو أديب من فشل جماعة الإخوان الإرهابية في دعواتها التخريبية، قائلا: "زي ما قولت لحضراتكم في بلد مليون كيلومتر مربع وفيها 100 مليون طبعا فيه كذا شارع كذا قرية نزل فيها ناس نزل فيها حد بس طبعا هما ينزلوا 10 ثوان أو 15 ثانية يتصوروا ويجروا وعدد قليل جدا".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "الغريب أن المسيرات دي كلها أطفال وعيال، ماشيين بالبسكلتة بتاعتهم وبيجروا في الشارع حتى لما الجزيرة راحت بعض منازل القرى لقت المؤيدين بتوع الدولة والريس قالولهم وهتفولهم تحيا مصر في الجزيرة مباشر وذاعوه بالشباب اللي جوا القرية فطبعا فيه كدة وفيه كدة".

وقلد "أديب" طريقة حديث المقاول الهارب، قائلا: "يا خونة.. يا خونة"، متابعا: "هو ممثل اتحسن جدا، كان ممثل تافه أقصد بسيط دلوقتي اتحسن جدا مع اللحظة".