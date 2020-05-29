أهلي قرية "شنبارة الميمونة" بالشرقية يكذبون قناة الجزيرة

كذب أهالي قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق ما نشرته قناة الجزيرة حول مواجهة أهالي القرية جائحة كورونا بالحلول الذاتية فقط.

وقال غالي عرفة غالي، أحد أهالي القرية، إن قناة الجزيرة استغلت صورة لاجتماع الأهالي للتنسيق لمواجهة جائحة كورونا وروجت كذبا أن الأهالي يواجهون الأزمة بأنفسهم، زاعمة اختفاء دور الدولة.

وأضاف "غالي"، لـ"الوطن"، أن الأهالي عقدوا اجتماعا بحضور نائب برلماني للاتفاق على تخصيص مدرسة للحجر الصحي في حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، وتنظيم حملات للتعقيم والتطهير بشكل منتظم، وذلك بالاتفاق مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشار إلى أن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أكد أن الدولة تساند جميع المواطنين ووعد بتوفير أي متطلبات للقرية لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن الدولة تقف بكافة أجهزتها مع المواطنين لعبور هذه الأزمة بأمان.