صور.. منتجو "أسود فاتح" يطرحون بوسترات جديدة لشخصيات المسلسل

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح"، بوسترات جديدة للشخصيات المشاركة في المسلسل المقرر عرضه خلال أيام عبر منصة "شاهد".

أسود فاتح"، كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن بسبب كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، حيث تم معظم التصوير في لبنان، وكان صعب على الفنانين المشاركين من مصر، للسفر في ظل ظروف كورونا.كما تم تأجيل تصوير المسلسل مرة أخرى بسبب انفجار لبنان لتعود هيفاء لاستئناف تصوير المسلسل، بعد فترة توقف استمرت لأيام عدة، وذلك عقب واقعة انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد"."أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين.