تطوير العشوائيات: مشروع الأسمرات كلف الدولة 4 مليارات جنيه

أكد خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن مصر نجحت في عمل مشروعات متكاملة الخدمات، مثل حي الأسمرات وبشاير الخير، لافتا إلى أن حي الأسمرات، كلف الدولة 4 مليارات جنيه، وبشاير الخير سيصل لـ10 مليارات جنيه بحوالي 30 ألف وحدة.

وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة نجحت في تحويل حياة 175 ألف أسرة من ملاذ غير آمن لأمن، من خلال تطوير المناطق العشوائية التي كانت يعيشون فيها، لافتا إلى أنهم يستهدفون لنقل 240 ألف أسرة بنهاية العام الجاري، من خلال مشروعات جارية بتكلفة 38 مليار جنيه.

وتابع أن هناك مشروعات في الفترة المقبلة، لتحسين وتطوير الصورة البصرية لبعض المناطق بتكلفة 318 مليار جنيه بحسب رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن مصر لديها رؤيتين تسير عليهم، رؤية 2020 بأن تكون مصر خالية من مناطق غير آمنة، ورؤية 2030 مصر خالية من المناطق غير المخصصة والعشوائية والأسواق العشوائية.