الأسمرات: الحي أصبح "كمباوند مغلق".. ونوفر كل الخدمات

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن الحي أصبح "كمباوند" مغلق بكافة خدماته، يقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري داخل الحي، لافتا إلى أنه يوجد 3 مدارس للتعليم الأساسي وافتتاح اثنين آخرين ليصبح هناك 5 مدارس بالحي منهم فصول للتعليم المزدوج.

وأضاف "الغندور"، في لقاء خاص مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه بالنسبة للمنظومة الصحية يوجد 4 مراكز صحية، التذكرة بجنيه واحد يشمل العلاج، ويوجد وحدتي إسعاف متواجدين لنقل الحوادث والمصابين لأقرب مستشفى سواء مستشفى البنك الأهلي، أو مستشفى الشيخ زايد.

وتابع أنه بخصوص الخدمات التعليمية، يوجد 13 حضانة بالحي لـ 1600 طفل، مقدما الشكل لوزارة التضامن الاجتماعي على المجهود الكبير التي بذلته.