3 مرشحين جدد يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات "النواب" بالمنوفية

واصلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لمجلس النواب عن حميع دوائر محافظة المنوفية إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب، في محكمة شبين الكوم الكلية، حيث تقدم اليوم الاثنين 3 مرشحين جدد بأوراقهم، ويصل إجمالي عدد المرحشين اللذين تقدموا بأوراقهم 122 مرشحا.

وتقدم اليوم بأوراق الترشح كلا من ثناء عطيه محمد مبارك دائرة شبين الكوم رمز إشارة المرور، وأحمد جمال الدين عبد الحفيظ مرعي دائرة الباجور رمز منبة الساعة، وعادل عبد الغفار منصور دائرة منوف والسادات وسرس رمز مشط . من جانبه، أكد الدكتور هاني فهمي مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات المحددة للكشف علي مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية مازالت نستقبل جميع من يرغب في إجراء الكشف الطلب للترشح لإنتخابات مجلس النواب.

وأوضح، أن 230 مرشحا محتملا لمجلس النواب قاموا بإجراء الكشف الطبي كشرط من شروط الترشح، مؤكدا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية مع جميع المتقدمين لإجراء الكشف الطبي.

وتابع أن الكشف الطبي يكلف المرشح مبلغ أقل من 3000 جنية، مؤكدا علي ضرورة الحجز إلكترونيا قبل توقيع ابكسف داخل المستشفيات الأربعة المخصصة للكسف علي المرشحين بمحافظة المنوفية.

الجدير بالذكر أن 207 مرشحا محتملا لمجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية، قاموا بآجراء الكشف الطبي في المستشفيات الأربعة المخصصة للكشق علي مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية.