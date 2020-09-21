خبير استراتيجي: الشعب أثبت وقوفه وراء الدولة المصرية مهما حدث

أكد صبحي عسيلة، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنه كان هناك ترقب قوي من الجانب المصري، والجانب المعادي لنا، لما سيحدث في مصر في الساعات الماضية، مؤكدا أن الدولة ما زالت تقف على قدمين قويتين، والشعب يدعم الدولة المصرية.

وأضاف "عسيلة"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشعب المصري أثبت في أكثر من موقف أنه وراء الدولة المصرية مهما حدث، مستشهدا بموقف الشعب المصري بعد قرار تعويم الجنيه وقرارات الإصلاح الاقتصادي قائلا إنه على الرغم من غضب بعض المواطنين ألا أنهم استمروا في تدعيم الدولة المصرية.

وتابع أن جماعة الإخوان أصبحت ليس لديها ما تخسره، وبالتالي أصبحت موجهة فقط من أجل إزعاج مصر، ومحاولة تشويه صورة مصر، وقلب الشعب على الدولة، لافتا إلى أنه لولا الأبواق الإعلامية التي ظهرت لم يكن سيشعر أحد بجماعة الإخوان.