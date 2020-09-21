خبير استراتيجي: الشعب المصري طلق الإخوان طلقة دائمة

أكد صبحي عسيلة، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الشعب المصري أصبح لديه وعي كبير بجرائم جماعة الإخوان، ومخططهم في الفترة الأخيرة، وأصبح لا ينخدع من طريقة كلامهم، "الشعب طلق الإخوان طلقة دائمة".

وأضاف "عسيلة"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر "دي إم سي"، أن الإخوان لديهم "تار" مع الشعب المصري ويسعون إليه، ولكن الشعب لن يعطيهم الفرصة، لأنه علم أكاذيبهم وطرقهم في تشويه الدولة، وبث الشائعات والأكاذيب.

وتابع أن هناك استهدافا كبيرا في الفترة الماضية من قبل جماعة الإخوان لإضعاف القوة الناعمة المصرية، من خلال استغلال عنصر المال، والذي جعله ينتشر بشكل كبير.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يظل هذا الأمر، ويتكرر كثيرا في الفترة المقبلة، حيث إن تلك هي طريقة التنظيم، محاولة التأثير على الشعب المصري من خلال بث الشائعات والأكاذيب وتشويه الأخبار، لقلب الشعب على الدولة المصرية.