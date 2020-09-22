بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، بعد أن كادت أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار الدواجن بكل أنواعها، أدني مستوى لها في أغسطس الماضي، ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى، في سبتمبر، لكن بسبب تراجع الطلب، تراجعت الأسعار بشكل طفيف، واستقرت على هذا الوضع.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ"الوطن"، استقرت أسعار الدواجن اليوم في السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 18 إلى 20 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك ما بين 22 و23 جنيهًا.

وأضاف أن سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 و17 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو الدجاج البلدى 30 جنيهًا، و27 جنيهًا للساسو، و40 للرومى، و37 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.5 جنيه و9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 2.6 جنيه والكتكوت البلدي 2.2 جنيه.

وتراوح سعر البيض الأبيض والأحمر سعرًا بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 30 لـ 32 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" ما بين 10.5 و12 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن استقرت الأسعار وجاءت كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 24 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيها للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 33 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 39 جنيهًا، والبلدي حوالي 47 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 49 جنيهًا، والأرنب 38جنيهًا للكيلو.

رحلة بورصة الدواجن في السوق المحلي

وعن رحلة بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع، بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن، أدنى قيمة له خلال هذا العام، ليصل المشتري النهائي بقيمة 22 جنيها لكيلو الدواجن المزارع، بينما يصل كيلو الدواجن البلدي، إلى 26 جنيها، كما وصل سعر البط إلى 35 جنيها للكيلو، كما وصل سعر جوز الحمام إلى 35 جنيها.