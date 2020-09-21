بورصة الدواجن اليوم الاثنين 21-9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الاثنين، بعد أن كادت تعود إلى مسارها الطبيعي خلال الأيام الماضية، لكن بسبب تراجع الطلب، انخفضت الأسعار أملا في عودة حركة البيع والشراء إلي طبيعتها مرة أخري.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لــ "الوطن"، استقرت أسعار الدواجن اليوم في السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 18 إلى 20 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك ما بين 22 و23 جنيهًا.

وأضاف أن سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 و17 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو الدجاج البلدى 30 جنيهًا، و27 جنيهًا للساسو، و40 للرومى، و37 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.5 جنيه و9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 2.6 جنيه والكتكوت البلدي 2.2 جنيه.

وتراوح سعر البيض الأبيض والأحمر سعرًا بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" ما بين 10.5 و12 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 19 إلى 21 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 25 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 31 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 37 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 47 جنيهًا، والأرنب 42 جنيهًا للكيلو

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لعبد العزيز انخفضت مبيعات القطاع بسبب ضعف الطلب المحلي، خلال الفترة الحالية، التي تعقب عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن ينتعش خلال الفترة المقبلة مع عودة الطلب فى الفنادق والمطاعم.

وتعد صناعة الدواجن واحدة من أضخم الصناعات المحلية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، ويصل عدد العاملين فيها لأكثر من 5 ملايين شخص، في مختلف المحافظات المصرية، وهناك خطأ شائع حيث يتم اختصار صناعة الدواجن على العاملين في الدواجن البيضاء فقط، ويجرى تجاهل باقي اقسام الصناعة التي لا تقل أهمية مثل "إنتاج بيض المائدة، إنتاج البط، الرومي، السمان، الأرانب، الحمام، وغيرها".