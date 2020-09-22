"الري": قدرة فرع رشيد على استيعاب المياه قلت للنصف بسبب التعديات

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن موسم فيضان هذا العام سيكون أعلى من المتوسط، وأكبر من الأعوام السابقة، موضحا أن قدرة فرع رشيد على استيعاب المياه قلت للنصف بسبب التعديات.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذا الأمر منحة ربانية نتمنى أن نديرها بالشكل الأمثل لكي نعوض العجز المائي الذي نمر به".

وتابع: "وعلى هذا الأساس، فإنه يجرى صرف المياه التي وصلت أمام السد العالي طبقًا لكميات معينة تلبي احتياجات مصر من الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وغسل المجرى المائي وتحسين نوعية المياه وتقليل نسبة الأمونيا في فرع رشيد".

وأردف: "ارتفاع منسوب المياه في المجرى الرئيس لنهر النيل سيسبب مشكلات في الأماكن التي بها أكبر قدر من التعديات سواء من البنيات أو الردم، وهو ما جعلنا ننسق مع أجهزة الدولة والمحافظات لاتخاذ الإجراءات لحماية أرواح وممتلكات مصر، وذلك في 13 محافظة متشاطئة على نهر النيل بأراضي طرح النهر".

وواصل: "مناسيب المياه بدأت ترتفع، ولن يستغرق هذا الأمر، وستستقر الأمور خلال 4 أو 5 أيام، وما يهمنا حياة المواطنين ونسقنا مع الأجهزة كافة لإخلاء هذه الأماكن، وبخاصة المحافظات، ونذكر منطقة رشيد والبحيرة لأنها من أكثر الأماكن التي بها اختناقات وقدر من التعديات وردم بالمجرى المائي".

وأكمل: "فرع رشيد في الطبيعي، كان يستطيع أن يستوعب 80 مليون متر مكعب من المياه في اليوم الواحد، لكن اليوم قدرته لا تتجاوز ما يتراوح بين 40 و45 مليون متر مكعب من المياه بسبب التعديات، وبالتالي فنحن نعمل على رفع المعاناة عن مجرى النيل، وهذا ما نقوم به منذ عام 2015 من خلال إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل وتجاوزنا 56 ألف إزالة، لكن بعضها يرجع مرة أخرى كشكل من أشكال إصرار المواطنين على تلك التعديات".