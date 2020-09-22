أسوان: 45 مرشحاً للنواب في 5 أيام من بين 129 خضعوا للكشف الطبي

كشف مدير "القومسيون" الطبي في مديرية الصحة بأسوان، الدكتور ماهر لوقا، عن أن عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، الذين تقدموا لإجراء الكشف الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية التي حددتها الهيئة للعليا للانتخابات، بمختلف مراكز أسوان، حتى الآن، بلغ 129 مرشحاً.

وقال "لوقا"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه يجب على المتقدمين للخضوع للكشف الطبي توريد الرسوم المقررة، بعدها عليهم التوجه إلى المعمل الإقليمي لتحليل الدم، وفي حال سلبية التحاليل يعود إلى "القومسيون" مرة أخرى، لاستكمال باقي إجراءات الكشف الطبي، سواء باطنة أو نفسية، ويستلم شهادة معتمدة لتقديمها للجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب، في محكمة أسوان.

ومن جانبها، استقبلت لجنة تلقي الطلبات، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، أوراق 45 مرشحاً، منذ بداية عملها يوم الخميس الماضي، وحتى صباح اليوم السادس الثلاثاء، حيث تواصل اللجنة عملها وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس "كورونا".

تتضمن الإجراءات الوقائية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.