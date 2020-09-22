أحزاب الحركة المدنية خارج قوائم النواب: تنافس على الفردي فقط

أكّد محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، أنَّ قائمة الاختيار لانتخابات مجلس النواب التي يقود الحزب تشكيلها تضم أحزاب الاتحاد وحراس الثورة ومصر المستقبل والمستقلين الجدد، مشددًا أنَّ القائمة ستخوض الانتخابات في الأربع قطاعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف "أمين"، لـ"الوطن"، أنَّ الحزب سيخوض الانتخابات على جميع المقاعد الفردية بالتنسيق مع الأحزاب المشاركة معه في القائمة بجانب أحزاب الحركة المدنية التي تضم: "تيار الكرامة، والعدل، والدستور، والناصري، والاشتراكي، والتحالف الشعبي، بجانب عدد من الشخصيات العامة".

وعن عدم مشاركة أحزاب الحركة المدنية في القائمة، قال "أمين"، إنَّ حزب المحافظين يجمعه بهذه الأحزاب تعاون في مختلف الملفات ولجان مشتركة خاصة بالعملية الانتخابية لكنهم قرروا خوض الانتخابات على المقاعد الفردية.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.