الإعدام لمتهمين أشعلا النار في سائق "توك توك" حياً بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية الشرقية، بمعاقبة متهمين بقتل سائق "توك توك"، عن طريق قيامهما بإشعال النيران في جسده حياً، بالإعدام شنقاً.

صدر الحكم في جلسة المحكمة، قبل قليل، برئاسة المستشار سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وأمانة سر نبيل شكري، وإبراهيم سليمان، ومحمد عبد النبي.

تعود أحداث القضية رقم 23119 لسنة 2016 جنايات مركز الزقازيق عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باتهام "أ. س. ع."، سائق، و"محمد ع. م."، يقيمان بمركز الزقازيق، بقتل "ع. أ. أ."، بأن قام المتهم الثاني بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين"، على جسد المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بإشعال النار فيه باستخدام ولاعة.

وتبين من التحقيقات وقوع مشادة بين المجني عليه أثناء استقلاله "توك توك" عقب صلاة العشاء، لتوصيل أحد الأشخاص بناحية قرية "أم الزين"، التابعة لمركز الزقازيق، والمتهمين، وتعدى المتهم الأول على المجني عليه بالضرب بأداة حديدية، وأثناء محاولته الفرار، لاحقه المتهمان وألقى أحدهما كمية من البنزين عليه، بينما أشعل الآخر النار في جسده.

أسفرت الواقعة عن إصابة المجني عليه بحروق بنسبة 85%، وتوفي متأثراً بإصابته، وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، أمرت إحالة المتهمين محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالإعدام.