فتح مراكز جديدة بالوحدات المحلية للقرى لتلقي طلبات التصالح بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، بالإضافه إلى المدارس التى تم تجهيزها بالأحياء والمراكز.

وأكد محافظ الجيزة، أن الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة، على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية، وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح، وإختصاراَ للوقت والمجهود.

ودعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحدة المحلية التابعين لها، مؤكداً أن المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد اليومي، وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات، ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح، وتذليل كل العقبات أمامهم، تسهيلا على المواطنين، بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة، التى تقع على رأس أولويات الدولة.

وفى الإطار ذاته، كشف محافظ الجيزة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة، بلغ حوالى 41 ألف طلب، وأن إجمالي ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنيه حتى الآن، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الأولى أو الثانية، التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح، سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مركز أوسيم، الأعلى بين مراكز المحافظة، فى تلقى طلبات التصالح، وبلغت 6754 طلب، يتبعه مركز أبو النمرس بـ5947 وكرداسة 5064 طلب، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر.

كما جاء حى الهرم فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به، وبلغت 4843 طلب يتبعه حى الوراق بـ1465 طلب، وحى جنوب الجيزة 1391 طلب.