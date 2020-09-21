نائب محافظ الجيزة ووفد البرلمان الفرنسي يتفقدان مشروع خزان المياه

رافقت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لتنمية المجتمع، وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الفرنسي والسفارة الفرنسية بمصر ومكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة وجهاز تنمية المشروعات، أثناء تفقد مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وسيوفر خزان المياه الاحتياجات اليومية لحوالي 35 ألف أسرة لأهالي أرض اللواء من مياه الشرب، وذلك ضمن إطار تنفيذ شبكات صرف صحي وشبكات مياه الشرب وخزان أرضى سعة 6 آلاف متر مكعب، وتبلغ تكلفة تنفيذه 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى خط الطرد من الخزان الأرضي.

وأشاد الوفد الفرنسي بالجهود المبذولة من الجهات المشاركة في التنفيذ وعلى رأسها محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لاستكمال تنفيذ المشروع على الرغم من ظروف جائحة كورونا والعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات أهالي المنطقة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة الذى ينفذه الجهاز منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو.

وهناك العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن برنامج الارتقاء الحضري لتطوير منطقة أرض اللواء ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقتي الصفطاوي وسلامة الراضي بتكلفة تبلغ 61 مليون جنيه.

وتتضمن المشروعات أيضا خط الطرد لتوصيل مياه الشرب من الخزان إلى شبكات المياه بنفس المنطقتين بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه.

وقال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن مشروع تطوير العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة من أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير البنية الأساسية المناسبة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى المساهمة مع الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، وأيضا تهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة، وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.