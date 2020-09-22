محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة المحاجر لتحسين الإيرادات

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالأمس، اجتماع مجلس إدارة مشروع المحاجر، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، وأعضاء مجلس إدارة المشروع، ومسئولى الاستثمار، والتخطيط والمتابعة، والشئون القانونية، والشئون المالية، والطرق، وذلك لمتابعة خطة العمل لتحسين مستوى الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد والخامات المحجرية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع مقترحات تطوير الموارد المالية للمشروع ووضع وتنفيذ رؤية لتنمية المحاجر، خاصة فى ظل توافر العديد من المواد والخامات المحجرية التى تتميز بها المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ آليات واضحة للدفع بالقطاع إلى الأمام مع أهمية الاستفادة من مجهودات الأجهزة المعنية فى هذا المجال.

كما تمت مناقشة سبل تطوير العمل بمشروع المحاجر من كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية التى تتركز على زيادة عدد المحاجر ومضاعفة التحصيل وتسهيل إجراءات الترخيص والسعى لضم خامات جديدة بجانب الخامات المحجرية التقليدية، والعمل على تكثيف عامل التسويق والترويج لخامات المحاجر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.