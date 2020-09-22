مصرع طفلة تناولت "مبيد حشري" بالخطأ في بني سويف

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعها، اليوم الثلاثاء، عقب تناولها طعام مخلوط بمبيد حشري بطريق الخطأ، في إحدى قرى مركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقى مدير أمن بني سويف، اللواء محمد مراد، إخطاراً من العقيد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة الفشن، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزي، بوصول طفلة تدعى " ندى ع."، 4 سنوات، تقيم بإحدى قرى مركز الفشن، جثة هامدة.

وبانتقال رئيس مباحث المركز، الرائد أحمد حسين، إلى المستشفى محل البلاغ، تبين عدم وجود أي علامات ظاهرية على جثة الطفلة، ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال والديها أفادا بأن ابنتهما تناولت طعاماً مخلوطاً بمبيد حشري لقتل الفئران، بطريق الخطأ.

كما تبين من توقيع الكشف الطبي على جثة الطفلة، بمعرفة مفتش الصحة، أنها تناولت الطعام المخلوط بالمبيد الحشري عن طريق الخطأ، واستبعد وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.