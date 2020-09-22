شاهد.. الشبه بين محمود حميدة وشقيقه الراحل

تدوال رواد السوشيال ميديا، صورة شقيق الفنان محمود حميدة بعد وفاته قبل قليل، وظهر الشبه بين "حميدة" وشقيقه المهندس فايز حميدة، بصورة كبيرة.

وتعرض فايز، لوعكة صحية قبل أيام، وطالب أقاربه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ودرس المهندس فايز حميدة، هندسة ميكانيكا بجامعة عين شمس، ولم يكن له علاقة بالمجال الفني.

جاء ذلك بعدما أعلنت إيمان حميدة، ابنة الفنان محمود حيمدة، وفاة عمها المهندس فايز حميدة، قبل قليل عبر حسابها الشخصي.

ودوّنت إيمان عبر حسابها على فيس بوك: "لا إله إلا الله البقاء لله وحده في ذمة الله، عمي فايز حميدة الحبيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وظهر محمود حميدة في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "لما كنا صغيرين" وشارك في بطولته ريهام حجاج، ‏خالد ‏النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، ‏‏هاني عادل، ‏كريم ‏‏‏‏قاسم، محمود ‏حجازي، ‏ومنة فضالي، ومن تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏علي.

يذكر أنّ محمود حميدة يشارك حاليا في بطولة فيلم "ثانية واحدة"، مع دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر، ويزو، وعلا رشدي وإخراج أكرم فريد، كما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "ريتسا"، تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبدالله صالح، ويشارك في بطولته ميرهان حسين، محمد الشرنوبي، رحمة حسن، وعدد آخر من الفنانين.