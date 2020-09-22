عاجل.. وفاة شقيق محمود حميدة

أعلنت إيمان حميدة، ابنة الفنان محمود حميدة، وفاة عمها المهندس فايز حميدة، قبل قليل عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

ودوّنت إيمان: "لا إله إلا الله، البقاء لله وحده، في ذمة الله عمي فايز حميدة الحبيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

يذكر أنّ محمود حميدة يشارك حاليا في بطولة فيلم "ثانية واحدة"، مع دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر، ويزو، وعلا رشدي وإخراج أكرم فريد، كما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "ريتسا"، تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبدالله صالح، ويشارك في بطولته ميرهان حسين، محمد الشرنوبي، رحمة حسن، وعدد آخر من الفنانين.