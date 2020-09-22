رئيس التحرير

محمود مسلم

لاعب جديد يدخل حسابات البدري

كتب:

إبراهيم منصور
12:36 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
محمد شريف

محمد شريف

دخل محمد شريف مهاجم إنبي، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، بعد تألقه مع الفريق البترولي في المباريات الماضية ببطولة الدوري الممتاز، وتطور مستواه من مباراة لأخرى، وآخرها مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز قاتل للدراويش بهدف محمد شريف.وأجرى أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، اتصالات بمحمد شريف، نقلوا خلالها للاعب إعجاب المدير الفني للفراعنة حسام البدري، بمستواه، وطالبوه بضرورة الاستمرار على هذا الأداء، والاجتهاد أكثر من ذلك.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

 

اقرأ المزيد:

منتخب مصر لليد في يوم ترفيهي برحلة بحرية لأعماق البحر الأحمر

فنادق الغردقة تستضيف معسكر منتخب مصر لكرة اليد للمرة الثانية

صور.. منتخب مصر لليد في رحلة ترفيهية لـ"أكوابارك" بالغردقة

منتخب مصر يخوض ودية أوروبية قوية