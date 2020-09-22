لاعب جديد يدخل حسابات البدري

دخل محمد شريف مهاجم إنبي، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، بعد تألقه مع الفريق البترولي في المباريات الماضية ببطولة الدوري الممتاز، وتطور مستواه من مباراة لأخرى، وآخرها مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز قاتل للدراويش بهدف محمد شريف.وأجرى أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، اتصالات بمحمد شريف، نقلوا خلالها للاعب إعجاب المدير الفني للفراعنة حسام البدري، بمستواه، وطالبوه بضرورة الاستمرار على هذا الأداء، والاجتهاد أكثر من ذلك.

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