إقبال كثيف على المراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

تشهد المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية، إقبالاً كثيفاً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة فى نهاية الشهر الجاري، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية 79 ألفا و894 طلباً حتى 21 سبتمبر الجاري.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل المراكز والمدن جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.

وفي نفس الاطار أعلن المحافظ خلال لقائه بأهالي الحسينية وفاقوس، عن تقديم تسهيلات جديدة للمتعدين على أراضي أملاك الدولة لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث تقرر تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.