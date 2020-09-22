عاجل.. إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.

وأشار مشروع القرار في مادته الأولى إلى أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد "الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم" بجامعة عين شمس، قبل صدور القرار، تنشأ كلية الآثار – جامعة عين شمس وتحل محل المعهد المشار إليه، والمضاف ضمن كليات البند ثالثا جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يذكر أن المعهد يشكل جهة علمية مصرية وطنية متخصصة تعنى بدراسة وتوثيق تاريخ مصر وتراثها الحضارى بكافة فروعه المختلفة وذلك من مصادره الأصلية وهو أوراق البردى والنقوش التى تم الكشف عنها والتى لا تزال تجود بها أرض مصر .

وهدف "المعهد"، إلى إمداد مصر وغيرها من الدول بالمتخصصين الذين يتقنون حرفية تحقيق النصوص البردية والنقوش وسد فراغاتها وذلك فى ضوء معرفة متكاملة لديهم بعلم الخطوط القديمة وتطور اللغة عبر العصور.

وهدف المعهد إلى إعداد متخصصين قادرين على نشر البرديات غير المنشورة التى لا تزال تؤلف ما يقرب من سبعين فى المائة من البرديات المودعة فى مكتبات المتاحف أو المجموعات الخاصة ، بل إعادة قراءة ما تم نشره وتصويب بعض ما وقع فيه ناشروه من أخطاء .

وقالت جامعة عين شمس، في وقت سابق على موقع المعهد الإلكتروني: "إن إنشاء المعهد لا يشكل مجرد طرف أو رغبة فى محاكاة الدول الأوروبية التى سبقتنا فى إنشاء معاهد مماثلة بل الأمر يتعدى إلى ما هو أخطر من ذلك وهو ما لاح مؤخرا من محاولات من البعض لتحريف بعض النصوص ، وهو أمر لا يقدر على التصدى له لبيان بطلاته وكشف مقاصده إلا خبير مؤهل فى علوم البردى والنقوش المتشعبة خاصة أن الحاجة ملحة لسرعة الرد على التحريفات التى يهدف العديد منها إلى تحقيق مآرب سياسية".